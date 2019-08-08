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Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Genel 08.08.2019, 12:02 08.08.2019, 13:05
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