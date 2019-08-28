Erbil'de Türkçe kursunu tamamlayan 80 kişiye sertifikaları dağıtıldı
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür ve Gençlik Bakanlığına bağlı Türkmen Kültür Genel Müdürlüğünün Erbil'de açtığı Türkçe kursunu tamamlayan 80 kişi sertifikalarını törenle aldı. Erbil'de düzenlenen...
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür ve Gençlik Bakanlığına bağlı Türkmen Kültür Genel Müdürlüğünün Erbil'de açtığı Türkçe kursunu tamamlayan 80 kişi sertifikalarını törenle aldı.
Erbil'de düzenlenen sertifika dağıtım törenine yerel yetkililer katıldı.
Türkmen Kültür Genel Müdürü Geylan Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır yaz aylarında aralıksız Türkçe kursları düzenlediklerini söyledi.
Kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Altıparmak, "Bu dönem de Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan çocuk ve yetişkin toplam 80 kişiye sertifikalarını dağıttık." dedi.
- Türkçe öğrenmekten mutlular
Kursun küçük katılımcılarından 10 yaşındaki Sabat Karvan, temel düzeyde Türkçe öğrendiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Kursiyerlerden Henase Kerim de Türkçe öğrendiği için sevinçli olduğunu dile getirdi.
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