Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin 700 metre rakıma yaklaşık 4 santimetre yağan kar ile beraber, Erciyes gelinliğini giydi.

(İHA)