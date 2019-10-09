Erdoğan, Bakan Akar'a Barış Pınarı Harekatı emrini verdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net; terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz." dedi.

İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Barış Pınarı Harekatı'nın emrini verdiği telefon görüşmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde Erdoğan, Bakan Akar'a teşekkür ederek, kuvvet komutanlarına ve tüm orduya şahsı ve milleti adına terörle mücadelede bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor, her birini alınlarından öpüyorum. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net; terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye halkına ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır. Bölgeye barış ve huzuru getirmeye hedeflenmiş, kilitlenmiş durumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kuvvet komutanlarıyla birlikte terör koridorunu yerle bir edeceklerini belirterek, "Bu bizim azmimiz, kararlılığımızdır. Asla bizim Suriye'de sivillere yönelik bir mücadelemiz, onlara yönelik atacağımız bir adım söz konusu değildir. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum ve bu noktada Allah'ın yardımının yakın olduğuna inanıyorum ve bununla birlikte tüm Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar da moral ve motivasyonlarının son derece güçlü olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine masum insanlara zarar vermemek, çevreye, tarihi ve turistik, dini yapılara herhangi bir zarar, ziyan gelmemesi için gerek planlama aşamasında hedeflerin seçiminde gerekse icra sırasında pilotların, topların ve personelin atışları sırasında her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı ve şükranlarını ileten Akar, kendilerine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getireceklerini kaydetti.