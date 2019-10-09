Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine harekat bilgilendirmesi

ANKARA (AA) -'ya ilgilive İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.