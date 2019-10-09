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Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine harekat bilgilendirmesi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgilendirdi
Genel 09.10.2019, 17:01 09.10.2019, 17:24
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.
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