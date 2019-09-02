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Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Genel 02.09.2019, 10:59 02.09.2019, 14:20
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi.
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