Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Eksiklikleri giderin

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, tartışmalara sebep olan Kaz Dağları konusunda kurmaylarına talimat verdi. Burada bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Kaz Dağları'nda yaşananlara değindi.

"ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP'li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Erdoğan "Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor" dedi.

KAZ DAĞLARI'NA GİDECEK

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini söyleyerek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti. Bu arada toplantıda AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos'tun Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.

45 bin ağacın kesilebileceğini belirten ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold'un faaliyetler için 195 bin ağaç kestiği öne sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca arama faaliyetlerinin Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türev bir madde kullanılmamaktadır" ifadeler yer almıştı.

Kaz Dağları'nda doğa katliamı olduğunu savunan vatandaşlar da Türkiye'nin birçok yerinden Çanakkale'ye giderek eylem gerçekleştirmişti.