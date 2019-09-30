Son Dakika
Markette çalışan kadının feci sonu!
Defineciler tünel kazarken göçük oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayserispor "Hikmet Karaman" ile devam dedi!
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma
Washington Post "Kaşıkçı'nın haklı olduğu kanıtlandı“
Hatayspor'da İlhan Palut'la yollar ayrıldı

Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle görüştü

Genel 30.09.2019, 23:43 30.09.2019, 23:52
Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Pekinel kardeşlerle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 konser sezonunun açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konser sonrasında görüştü.

Gramofondan çalınan eserlerin de dinlendiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekinel kardeşlerle bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy da hazır bulundu.

#dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel #görüşme #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@