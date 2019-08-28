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Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında

- Rus basınında yer alan haberlerde Erdoğan-Putin görüşmesine geniş yer verildi

Genel 28.08.2019, 14:29
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında

MOSKOVA (AA) - Rus medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'da gerçekleşen görüşmesine geniş yer ayırdı.

Rus basını, dün Moskova'nın Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapılan Erdoğan-Putin görüşmesine geniş yer verdi.

Rus haber ajansı TASS, "Rusya ile Türkiye, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının alımını konuşuyor" ifadelerini manşete taşıdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savaş uçakları ve helikopterleri hakkında bilgilendirildiği vurgulandı.

İzvestiya gazetesi ise haberinde, Putin ile Erdoğan'ın askeri alanda ortak üretimi görüştüğünü yazdı.

Rus Kommersant gazetesi de Suriye konusunda değinerek, "Rus ve Türk liderler anlaştı" başlığını kullandı. Haberde, "İdlib sorununun her iki ülke için hassas olmasına rağmen, Putin ve Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sıkı olduğuna dikkati çekti." ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı RIA Novosti de iki liderin, Suriye'nin bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

#Erdoğan-Putin görüşmesi #Rus basını
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