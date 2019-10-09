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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü - Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti
Genel 09.10.2019, 14:48
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.
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