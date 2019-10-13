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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır."
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Erdoğan: "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu."

Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."

Genel 13.10.2019, 14:51
Erdoğan:
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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