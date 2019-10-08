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Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Genel 08.10.2019, 12:45 08.10.2019, 14:36
Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

#Hyatt Otel #kabul #Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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