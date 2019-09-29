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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğradı
Genel 29.09.2019, 14:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.
Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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