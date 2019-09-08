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Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum"

Genel 08.09.2019, 22:39
Erdoğan'dan

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.


#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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