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Erdoğan'dan Şenler’in adının yaşatılacağı binaya ziyaret
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in adının yaşatılacağı binayı ziyaret etti
Genel 29.08.2019, 13:59
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı binayı ziyaret etti.
Müze ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtilen binada incelemelerde bulunan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.
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