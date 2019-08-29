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Erdoğan'dan Şenler’in adının yaşatılacağı binaya ziyaret

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in adının yaşatılacağı binayı ziyaret etti

Genel 29.08.2019, 13:59
Erdoğan'dan Şenler’in adının yaşatılacağı binaya ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı binayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazında saf tuttu. Erdoğan, Eyüp Sultan Mezarlığındaki defin töreninin ardından Şenler'in adının verileceği, daha önce İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezince kullanılan binaya geldi.

Müze ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtilen binada incelemelerde bulunan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler
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