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Ereğlili kadınlardan Diyarbakır’da eylem yapan annelere destek
HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem başlatan annelere bir destek de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden geldi. Bir araya gelen Kdz. Ereğlili kadınlar, “Diyarbakır analarının ellerinden öpüyoruz ve topyekûn Türk milleti olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Genel 13.09.2019, 18:56
HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem başlatan annelere bir destek de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden geldi. Bir araya gelen Kdz. Ereğlili kadınlar, “Diyarbakır analarının ellerinden öpüyoruz ve topyekûn Türk milleti olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Ellerinde Diyarbakır annelerine desteklerini belirten dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.(Vedat Kılıç/İHA)
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