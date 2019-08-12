Eren Bülbül adına kurban kesildi
Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına kendi kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına kendi kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirdi.
Türkiye ve dünyanın 149 ülkesinde gönüllüler vasıtasıyla vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Togo’da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam ediyor.
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün kurban hissesine Türkiye’den Togo’ya kurban organizasyonu için giden gönüllümüz oyuncu Reha Beyoğlu vekalet etti.
Kurban kesimine Eren Bülbül’ün yaşıtları olan Togolu çocuklarda eşlik etti. Daha sonra Eren ve tüm şehitlerimiz adına dualar edilerek Fatihalar okundu.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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