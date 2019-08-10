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Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Genel 10.08.2019, 14:13 10.08.2019, 14:36
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
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Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Köprüyanı Mahallesi’nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualar edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dua #mezar #Eren Bülbül
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