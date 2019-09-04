“Ergenekon“ hakim-savcılarına 51 No'lu DVD iddianamesi

İSTANBUL (AA) - "Ergenekon" davası kapsamında avukat Levent Göktaş'ın bürosunda hukuka aykırı arama yaptığı, tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği gerekçesiyle 8 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, avukat Levent Göktaş "müşteki", eski hakim ve savcılar Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken, Sedat Sami Haşıloğlu ve Zekeriya Öz "şüpheli" olarak yer aldı.

Eski savcı Zekeriya Öz ile eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun "firari" olduğu kaydedilen iddianamede, eski savcılar Ercan Şafak ve Mehmet Ali Pekgüzel ile eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Ömer Diken'in tutuklu bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, amacı, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı ve illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, baskı oluşturma, eğitim alanı, mali yapısı, yargı ayağındaki yapılanması anlatıldı.

Müşteki Levent Göktaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu vurgulanan iddianamede, dilekçe içeriğine yer verildi. Dilekçede, Göktaş, kamuoyunda "Ergenekon" olarak bilinen davada yargılandığını, davanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığını, şüpheli Zekeriya Öz'ün Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Şafak ile makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde yakalanması ve bürosunun aranması için talepte bulunduğunu aktardı.

Dilekçede avukat Göktaş, bürosunda yapılan aramada Avukatlık Kanunu'na riayet edilmediğini, hukuka aykırı arama yapılmasının dikkate alınmadığını belirterek, avukatlık ofisinde yapılan aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 numaralı DVD'nin kendisine ve büroya ait olmadığı yönündeki itirazlarının kabul edilmediğini, DVD'yi inceleyemediklerini, tutuklanmasına esas alınan DVD üzerindeki dokümanlara ulaşamadıklarını kaydetti.

- "DVD'nin kopyasını bilirkişiye vermişler"

Şüpheli eski savcı Ercan Şafak'ın 51 numaralı DVD'yi esas alarak haksız yere Göktaş'ı tutuklanması istemiyle sorguya sevk ettiği, hakim Ömer Diken'in müştekinin taleplerini kabul etmeyerek anılan DVD'yi esas alarak Göktaş'ı tutukladığı anlatılan dilekçede, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin müştekinin avukatlık bürosunda yapılan aramada bulunduğu iddia olunan ve daha sonra adli emanetten getirildiğinde kesildiği belirlenen 51 numaralı DVD'nin içeriğine müdahale edilebilecek kopyasını bilirkişiye teslim ettikleri aktarıldı.

İddianamede müşteki Göktaş'ın dilekçesinden şu bölümlere yer verildi:

"Bilirkişi tarafından kopya DVD'nin, müştekinin bürosunda arama yapıldığı 7 Ocak 2009'dan bir hafta önce 31 Aralık 2008'de aslından kopyalandığının tespit edilerek hayatın olağan akışına aykırı şekilde içeriğinde müştekinin o tarihte Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan eşi Nesrin Göktaş'a ilişkin fişleme belgesi çıkmıştır. Genelkurmay Başkanlığından DVD'de olduğu iddia edilen dokümanların müşteki ile ilgisinin olmadığı bildirilmiştir. DVD'nin müştekinin bürosundaki bilgisayarlarda kullanılmamasına rağmen müştekinin beyanları ile 51 numaralı DVD'nin müştekiye ait olmadığı hususunu dikkate almadan söz konusu DVD esas alınarak müştekinin örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.’’

- "Makul şüpheyi gerektirecek delil olmadığı halde..."

İddianamede, şüpheliler Zekeriya Öz ve Ercan Şafak'ın FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı kapsamında avukat müşteki Levent Göktaş'ın yargılandığı ve "Ergenekon" davasının soruşturmasında makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde müştekinin yakalanması ve avukatlık bürosunun aranması için talepte bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Öz ile Şafak'ın avukatlık bürosunda hukuka aykırı olarak arama yapıldığı hususunu dikkate almadığı, şüphelilerin müştekiyi haksız yere tutuklanması talebiyle sorguya sevk ettiği kaydedildi.

Şüpheli Öz'ün ayrıca DVD'nin içerisinde yer aldığı iddia edilen dokümanlara ulaşılamayacak şekilde kesilmesine ve üzerindeki parmak izlerinin silinmesine sebep olduğu iddianame yer verildi.

İddianamede şüpheliler eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın da FETÖ/PDY ile irtibatları kapsamında müştekinin ilgili savunma ve beyanlarını dikkate almadan, anılan 51 numaralı DVD'yi esas alarak haksız yere müştekinin tutuklanması talebiyle sorgu sevk ettikleri değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "Tüm talepleri reddetmişler"

Eski hakim şüpheli Ömer Diken'in, hukuka aykırı yapılan arama ve el koyma sonrasında polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 numaralı DVD'nin, kendisine ve avukatlık bürosuna ait olmadığı yönündeki müşteki Göktaş'ın itiraz ve beyanlarını, DVD'nin getirilmesi, parmak izi incelemesi yaptırılması taleplerini kabul etmeyerek, anılan DVD'yi esas alarak müştekinin örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verdiği belirtildi.

Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi şüpheli Hüsnü Çalmuk'un içeriğine müdahale edilebilecek kopya DVD'yi bilirkişiye teslim ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu DVD'yi esas almak suretiyle müşteki Levent Göktaş'ı hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheliler eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile mahkemenin üyesi şüpheli Sedat Sami Haşıloğlu'nun da DVD'nin müştekiye ait olmadığını dikkate almadan Göktaş'ı örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdıkları anlatıldı.

İddianamede, "Şüphelilerin, mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuk ihlalleri yaparak FETÖ'nün nihai amacına ulaşması doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin bu şekilde yargı yetkisini kötüye kullanıp müsnet suçları işledikleri, müşteki dilekçesi ve alınan beyanlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi tarafından düzenlenen rapor, mahkeme kararları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." denildi.

Şüpheli Zekeriya Öz'ün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 7 kez "görevi kötüye kullanma" suçundan 12 yıldan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer şüpheliler Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 9 yıl ile 26 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, şüpheliler ile ilgili kovuşturma yapılmak üzerine son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi istendi.

İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi ve son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin ardından şüpheliler görev yaptıkları zaman 1. sınıf hakim ve savcı oldukları için Yargıtay'da yargılanacak.