KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Balkan köylerinde kışın yaklaşmasıyla evin erkekleri yakacak hazırlamak için ormanda zorlu mesai yaparken, kadınlar ise erkekler tarafından getirilen odunlarla yaktıkları peçkalarda kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Balkan köylerinde yaşayanlar, kışlık yakacak ve yiyecek telaşıyla yoğun günler geçiriyor.

Köy bakkalının dahi olmadığı, kış koşullarında zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı 25 haneli Ahlatlı köyünde erkekler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince işaretlenen ağaçları bıçkı motoru ile keserek kışlık yakacak elde ediyor.

Köyün kadınları ise bir evin bahçesinde toplanarak imece usulü kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Şarkılar ve türküler eşliğinde odun ateşini harlayan kadınlar, peçkanın (yemek pişirmede kullanılan fırın) sıcağı karşısında tarhana, salça, turşu, kurulmuş biber, kuskus ve fasulye gibi ürünleri kışa hazır hale getiriyor.

- "Köyde yaşamak zor ama mutluyuz"

Köylü kadınlarından Selime Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerle kışlıklarını hazırladıklarını söyledi.

Köyde kışın çok kar yağdığını ve ulaşımın aksadığını anlatan Ünlü, "Bu nedenle önceden kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Köyde hayat gerçekten çok zor, kadın olmak ayrı bir zor. Hayvanlara bakacaksın, evin işlerini yapacaksın, Yazın tarlada ürünleri kazıp sulayacaksın, kış için hazırlıkları tamamlayacaksın. Biz tabii bunların hepsine alıştık. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

Köy kadınlarından Naciye Kondur da her yıl imece usulüyle kışlık yiyecekleri hazırladıklarını dile getirdi.

Bunu yaparken çok eğlendiklerini belirten Kondur, "Kış hazırlıklarımıza aslında şubatta başlıyoruz. Önce domates, biber ve fasulyemizi ekiyoruz, bütün yaz onların bakımlarını yapıyoruz. Şimdi de hasadını yaparak, kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Köy kadını cefakar. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Köyde yaşamak zor. Hiç temiz ve güzel elbise giyemiyoruz. Hep iş elbisesi giyiyoruz. Üstümüz hep toz, toprak çamur ama köyde yaşamaktan mutluyuz." diye konuştu.

- Erkekler yakacak mesaisinde

Sonbaharda zaman zaman ayazın yaşandığı Balkan köylerinde erkekler de ormandaki yakacak mesailerini sürdürüyor.

Traktör römorkunda yaklaşık 15 kilometre yolculuğun ardından üretim sahasına ulaşan erkekler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince işaretlenen ağaçları bıçkı motoru ile keserek yakacak hazırlıyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Uslu, kışın yaklaşmasıyla iş yüklerinin arttığını ifade etti.

Kesilen ağaçları ormanda istiflediklerini ve daha sonra evlerine taşıdıklarını anlatan Uslu, "Köyde yakacak başka bir şey yok. Mesaimizi kışa kadar sürdüreceğiz. Eşlerimiz evde, bağda, bahçede yiyecek için, bizler ise ormanda yakacak ihtiyacımız için çalışıyoruz." dedi.



































