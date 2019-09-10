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Ermenistan’daki deprem Kars’ta da hissedildi
Ermenistan’ın Shirak kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars’ın Akyaka ilçesinde ve köylerinde de hissedildi.
Genel 10.09.2019, 22:29
Ermenistan’ın Shirak kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars’ın Akyaka ilçesinde ve köylerinde de hissedildi.
Kars Valisi Türker Öksüz de, Ermenistan’da meydana gelen depremin Akyaka’da hissedildiğini ve herhangi bir hasar bulunmadığını belirtti.(Işık Çapanoğlu/İHA)
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