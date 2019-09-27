Erzincan'da DEAŞ operasyonu
- Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Genel 27.09.2019, 18:44
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Operasyonda terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddia edilen H.A. (25) ve M.. (22) gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve M.. savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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