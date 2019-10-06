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Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

- Kazada ikisi polis 3 kişi, sıkıştıkları araçlardan AFAD ekibi tarafından çıkarıldı

Genel 06.10.2019, 11:19
Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda seyir halindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 sivil plakalı kamyonet, Yeni Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Özdaş'ın kullandığı 24 T 0007 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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