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Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Nihat Yıldırım'ın kullandığı 23 BA 185 plakalı otomobil, Çayırlı ilçe merkezinde, Birol Yavuz idaresindeki 60...

Genel 12.10.2019, 21:06
Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nihat Yıldırım'ın kullandığı 23 BA 185 plakalı otomobil, Çayırlı ilçe merkezinde, Birol Yavuz idaresindeki 60 EK 409 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım ile otomobildeki Hatime, Songül ve Medine Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

#4 yaralı #trafik kazası #erzincan #Çayırlı
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