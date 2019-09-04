Son Dakika
Kara yollarında durum
Boris Johnson 21 muhalif milletvekilini partisinin meclis grubundan ihraç etti
Endonezyalı adam eşini “ısırarak“ öldürdü
Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.Erzurum-Horasan kara yolundaki Nenehatun güzergahında yürüyen düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti....

Genel 04.09.2019, 01:56 04.09.2019, 08:11
Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum-Horasan kara yolundaki Nenehatun güzergahında yürüyen düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kara yolunda yaya haldeki düzensiz göçmenleri yakaladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmen, yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

#düzensiz göçmen #Erzurum #yakalandı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@