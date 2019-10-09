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Erzurum'da hırsızlık çetesi operasyonu
Tortum ve Çat ilçelerindeki operasyonda, bir hırsızlık çetesinin mensupları olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Genel 09.10.2019, 15:24 09.10.2019, 16:41
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde, bir hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmak amacıyla yetki ve sorumlulukları çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesini kararlılık ve azimle sürdürüyor.
Operasyonda, 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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