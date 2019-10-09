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Erzurum'da hırsızlık çetesi operasyonu

Tortum ve Çat ilçelerindeki operasyonda, bir hırsızlık çetesinin mensupları olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Genel 09.10.2019, 15:24 09.10.2019, 16:41
Erzurum'da hırsızlık çetesi operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde, bir hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmak amacıyla yetki ve sorumlulukları çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesini kararlılık ve azimle sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu iş makinesi ve elektrik trafosu hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 7 kişilik suç örgütüne yönelik Tortum ve Çat ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#7 gözaltı #Erzurum Valiliği #hırsızlık #Hırsızlık Çetesi #Tortum ve Çat ilçesi
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