Son Dakika
Kara yollarında durum
Boris Johnson 21 muhalif milletvekilini partisinin meclis grubundan ihraç etti
Endonezyalı adam eşini “ısırarak“ öldürdü
Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu...

Genel 04.09.2019, 01:08 04.09.2019, 08:14
Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı
banner63

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla açılan ateş sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 2 kişiden biri olan 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen Yılmaz'ın bazı yakınları ise hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

#Erzurum #kavga
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@