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Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Yakutiye ilçesi Tepe Mezarlık Caddesi Mahallebaşı semtindeki bir kahvehanede, akraba olduklarını öğrenilen Seyithan T. ile Muhlis Ö. arasında henüz belirlenemeyen...
Genel 26.09.2019, 17:28 26.09.2019, 18:22
ERZURUM (AA) - Erzurum'da çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yakutiye ilçesi Tepe Mezarlık Caddesi Mahallebaşı semtindeki bir kahvehanede, akraba olduklarını öğrenilen Seyithan T. ile Muhlis Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ç'yi bulmak için çalışma başlattı.
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