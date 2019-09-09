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Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
- Şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Genel 09.09.2019, 10:50 09.09.2019, 10:53
ERZURUM (AA) - Erzurum'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yolda aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.
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