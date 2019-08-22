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Erzurum şehidine ağlıyor

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Genel 22.08.2019, 12:09 22.08.2019, 12:33
Erzurum şehidine ağlıyor

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şırnak Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonununda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu.

Dün gece yarısında Erzurum’a getirilen şehidin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca “Önce vatan, vatan sağ olsun” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin #şırnak #şehit #Erzurum
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