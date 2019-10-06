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Erzurum'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Tortum-Erzurum kara yolunun Kırkgöze mevkisinde, 25 DK 425 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden...
Genel 06.10.2019, 17:20
ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tortum-Erzurum kara yolunun Kırkgöze mevkisinde, 25 DK 425 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
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