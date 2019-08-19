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Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı

Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Genel 19.08.2019, 14:52 19.08.2019, 15:11
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Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib’te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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