Esed rejimi 85 bin Suriyeliyi zorla kaybettirdi
- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Esed rejiminin şimdiye dek 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmeye çağırdı
ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu bu konuda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.
SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin katliam, yerinden etme, alıkoyma ve işkencenin yanı sıra kendisine muhalif aktivistleri saf dışı bırakmak için uyguladığı yöntemlerden birinin zorla kaybetme olduğunu belirtti.
Açıklamada, 95 bin civarı Suriyelinin rejim güçlerince zorla kaybettirildiği kaydedilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2042, 2043 ve 2139 sayılı kararlarına atıfta bulunuldu.
"Herkesin Zorla Kaybetmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"'nin 1,2 ve 5. maddelerinin de anımsatıldığı açıklamada, bu maddelerin zorla kaybetmeyi insanlığa karşı suç olarak tanımladığına dikkat çekildi.
Açıklamada ayrıca, SMDK'nin rejimin bu uygulaması kınanarak, etkili devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulunuldu.
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