Son Dakika
Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Hakkari'de şehit asker için tören

Esed rejimi, Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu

- Esed rejimi, Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği sırada Müzakere Yüksek Komitesi ve Anayasa Komitesi üyesi Avukat Muhammed Ali Sayığ'ı alıkoydu

Genel 08.10.2019, 17:21
Esed rejimi, Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu
banner63

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin, Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı Lübnan-Suriye sınırından ülkeye giriş yapacağı sırada alıkoyduğu bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Suriye Demokratik Değişim ve Ulusal Koordinasyon Kurulundan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi ve aynı zamanda Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı yerel saatle 08.00'de Suriye-Lübnan sınırındaki El Cideyde kapısında alıkoyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sayığ'ı alıkoyan birimin Genel İstihbarat İdaresine bağlı 279 no’lu Dış İstihbarat Şubesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Anayasa Komitesi üyesi Muhammed Ali Sayığ’ın tutuklanması, Birleşmiş Milletlerin güven arttırıcı tedbirlerle ilgili belirlemiş olduğu kuralların altıncı maddesini ihlal etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Sayığ'ın başına gelebilecek her kötülükten peşinen rejimin sorumlu tutulduğu belirtildi.

Suriye krizine siyasi çözüm için 7 yıldır süren çabalar neticesinde geçen ay Anayasa Komitesi oluşturulduğu açıklanmıştı.

Rejim, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 50'şer kişi, ülkenin yeni anayasasını yazmak üzere görevlendirilmişti.

Komitenin 30 Ekim'de Cenevre'de ilk toplantısını yapması planlanıyor.

#anayasa komitesi #MYK
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@