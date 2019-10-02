Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi güçlerinin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu duyurdu.
Genel 02.10.2019, 13:21 02.10.2019, 15:22
ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de keyfi tutuklamalarına devam eden Beşşar Esed rejiminin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu bildirdi.
SNHR, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin geçen ay 4'ü çocuk, biri kadın toplam 197 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.
Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.
SNHR, 25 Eylül'de de rejimin, geri dönüşler kapsamında Türkiye'den Suriye'ye geçen 5 sivili alıkoyduğunu duyurmuştu.
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