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Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

- Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi güçlerinin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu duyurdu

Genel 02.10.2019, 13:21
Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de keyfi tutuklamalarına devam eden Beşşar Esed rejiminin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu bildirdi.

SNHR, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin geçen ay 4'ü çocuk, biri kadın toplam 197 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Rapora göre, ülkenin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK da 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 183 kişiyi sebepsiz alıkoydu.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

SNHR, 25 Eylül'de de rejimin, geri dönüşler kapsamında Türkiye'den Suriye'ye geçen 5 sivili alıkoyduğunu duyurmuştu.

#esed #SNHR #suriye #YPG/PKK
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