“Esed rejimi İdlib'de klorin gazı kullandı“
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "İdlib'de mayısta düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı sonucuna vardık"
Genel 27.09.2019, 00:22 27.09.2019, 14:21
NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de mayıs ayında düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettiklerini açıkladı.
Pompeo, New York'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Esed rejimi, bazıları savaş ve insanlık suçu olan sayısız zulümden sorumlu. Bugün ABD'nin Esed rejiminin 19 Mayıs’ta (İdlib'deki saldırıda) kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna vardığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.
Esed'in mayısta düzenlediği kimyasal saldırının öncekilerden farklı olduğunu, çünkü bu sefer klorin kullanıldığını söyleyen Pompeo, Trump'ın dünyayı kimyasal silah kullanımından uzak tutma konusunda oldukça gayretli olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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