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Esed rejimi İdlib'i yine vurdu
- Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere 8 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı - Havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlenen saldırılarda okul ve cami de hedef alındı
Genel 08.09.2019, 19:15
İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere 31 Ağustos'tan sonra ilk kez düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Esed rejimi, 8 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere yeniden havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesinde okul ve cami hedef alındı. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.
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