Esed rejimi ülkeye dönen 5 sivili alıkoydu
- SNHR, Esed rejiminin ilan ettiği genel af kapsamında 5 sivili ülkeye girer girmez alıkoyduğunu duyurdu
Genel 26.09.2019, 13:32
ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), genel af ilan ettiğini duyuran Beşşar Esed rejiminin bu kapsamda ülkeye dönen 5 sivili alıkoyduğunu açıkladı.
SNHR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler Türkiye üzerinden Suriye'ye geri dönen 5 sivili dün alıkoydu.
Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve rejimin kontrolünde bulunan Kesep Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra alıkonulan siviller, bilinmeyen bir bölgeye götürüldü.
Esed rejimi, 14 Eylül 2019’dan önce işlenen bazı suçları kapsayan genel af ilan ettiğini duyurmuştu.
Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.
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