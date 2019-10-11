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Esed rejimi, YPG/PKK'nın iş birliği talebini geri çevirdi

- Esed rejiminin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Mikdad, iş birliği çağrısında bulunan terör örgütü YPG/PKK ile görüşmeyeceklerini duyurdu

Genel 11.10.2019, 13:38
Esed rejimi, YPG/PKK'nın iş birliği talebini geri çevirdi
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TEL ABYAD (AA) - Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG/PKK ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Mikdad, Şam'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'yı kast ederek "ayrılıkçı ve güç diliyle konuşanlarla" ortaklık yapmayacaklarını duyurdu.

YPG/PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo, 8 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına saatler kala Türkiye'ye karşı savaşmak için rejim ile ortaklık yapmayı düşündüklerini söylemişti.

#Faysal Mikdad #esed #YPG/PKK
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