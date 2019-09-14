Son Dakika
TİM, KOSGEB ile ihracata ilk adım seferberliği başlatıyor
Teröristlere darbe üstüne darbe
“CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisi"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt’ta
223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı
“Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor“
800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi
“Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda“
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 1 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti.

Genel 14.09.2019, 13:13 14.09.2019, 13:53
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 1 sivil öldü
banner63

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Kefer Secne, Has, Kirisa, Termela ve Marrıthırme köylerini kara saldırılarıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Has köyünde bir sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan siviller Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek üzere sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

banner62
#esed #idlib #saldırı
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@