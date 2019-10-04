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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor

- Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor - Bombardımanlarda 4 sivil yaralandı

Genel 04.10.2019, 14:40
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılar düzenliyor.

Rejim, İdlib'in güney kırsalındaki Marrıthırem, Maarzite, Rekaya, Ureynibe ve Amiriyye ve Fekii köylerine karadan saldırdı.

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılar sonucu Fekii köyünde 4 sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin, öğle saatlerinde Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesindeki ilerleme girişimleri muhaliflerce püskürtüldü.

Geçen aylarda destekçilerinin yardımıyla İdlib'in güneyindeki birçok yerleşimi ele geçiren rejim, şimdi de bölgenin güneybatısındaki Kebbine bölgesini ele geçirmeye çalışıyor.

Rejim güçleri, Kebbine'yi ele geçirirse, Hama-İdlib-Lazkiye'nin kesişiminde üstünlük sağlayacak ve Türkmendağı'na hakim olacak.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

#Esed rejimi #idlib #saldırı
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