Esed rejiminin saldırılarında 10 sivil daha öldü
- Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti
İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 5'i çocuk, 10 sivil daha yaşamını yitirdi, 23'ten fazla sivil yaralandı.
Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Esed rejiminin savaş uçaklarının gece saatlerinde Marratinnuman ilçesine düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti, 23'ten fazla sivil yaralandı.
Saldırı yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe diliyor.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağı saldırısında ise Temaniye beldesinde 1 sivil ölmüştü.
Böylece gün içerisinde rejim ve Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 14'e yükseldi.
- İdlib'deki durum
Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.
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