Esed rejiminin varil bombasını, TSK saldırısı gibi gösterdiler

ANKARA (AA) - EŞREF MUSA/SELEN TEMİZER - Terör örgütü YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen haber ajansı, Beşşar Esed rejiminin varil bombasıyla gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüyü, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gibi gösterdi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Hawar Haber Ajansı (ANHA), Esed rejiminin geçen sene düzenlediği varil bombalı saldırısına ait görüntüyü Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için servis etti.

Sözde haber ajansı, bir tarlaya düşen bombanın sivillerin kaçışmasına sebep olduğunu gösteren kayıtları, TSK'nin Rasulayn'a bombardımanı olarak yansıttı.

Moskova merkezli Russia Today ise görüntüyü, ANHA'dan alarak paylaştı. Russia Today, bir süre sonra görüntünün altına AP'den aldıkları ve eski tarihli başka bir olaya ait olduğu notunu düşse de videoyu Arapça Youtube kanalında tutmaya devam ediyor.



- "Masum sivilleri hedef alan roketleri servis etsin"

Anadolu Ajansı (AA) için serbest habercilik hizmeti veren İbrahim Hatip, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu görüntüyü, 7 Ekim 2018'de çektim. İdlib'in güney kırsalında Han Şeyhun'un batısındaki El Mıntar köyüne rejim tarafından atılan bir varil bombasına ait. Russia Today, Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör örgütünü hedef alan görüntüleri sivilleri hedef alıyormuş gibi servis etmek yerine, Türkiye topraklarında masum sivilleri hedef alan roketleri servis etsin."

Terör örgütü YPG/PKK, bu tür kara propaganda taktiklerine, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da başvurmuştu.

Örgüt yandaşları, başka olaylara ait eski görselleri paylaşarak, bunların Afrin'de çekildiği yalanını yaymıştı.