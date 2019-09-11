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Esence’ye mevsimin ilk karı düştü
Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.
Genel 11.09.2019, 10:39
Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.
Vatandaşlar Kenan Aslan, “Akşamları hava soğumaya başladı. Dün de parçalı bulutlu bir hava vardı. Sabah uyandığımızda Keşiş Dağının zirvesine kar yağdığını fark ettik” dedi.(İHA)
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