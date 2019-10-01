Esenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladı

İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda belediyenin yıkım ve temizlik işlemleri başladı.

İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın () İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından, otogarın alt katlarında bulunan dükkanların yıkım ve temizlik işlemlerine başlandı. Alt katlarda belirlenen dükkanlara gelerek yıkım işlemlerini gerçekleştiren belediye çalışanlarına bazı dükkan sahipleri de eşlik etti. Otogarın ikinci katında bulunan dükkanını kendi elleriyle yıkan Ergün Kapçak, esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Yıkılan dükkanların yerine İSPARK’ın otobüsler için park alanı planladığı ifade edildi.

Dükkanını kendisi yıkan Ergün Kapçak, “10.30’da karar alınıyor hiçbir esnafa haber verilmeden 11.30’da yıkıma başlanıyor. Gelen arkadaşlarımız bizi uyardılar buraları komple yıkacağız diye. Biz de kendi elimizle kendi dükkanlarımızı yıkıyoruz. Burayı komple İSPARK almış otobüsler için. Çevre düzenlemesini yapıp daha temiz bir görüntü sağlamak için yapıyorlar. İyi de oluyor ama tabi ki esnafları mağdur etmemek şartıyla olursa çok süper olur. Yoksa esnafı mağdur ettikten sonra yapılan işlemin anlamı kalmıyor. Bu işletilmeyen dükkanlar zaten 25 yıldır boş. Dükkanların hepsi yap-işlet-devret modeli olduğu için sözleşmesi vardı bitti artık. Bu saatten sonra artık komple belediyeye geçti” dedi.

(İHA)