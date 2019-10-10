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Esenler’de duygulandıran görüntü
İstanbul Esenler’de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur’an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti.
Genel 10.10.2019, 13:22
İstanbul Esenler’de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur’an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti.
Görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izleyerek kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü paylaşan birçok vatandaş da harekata destek mesajı yazdı.(İHA)
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