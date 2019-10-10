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Esenler’de duygulandıran görüntü

İstanbul Esenler’de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur’an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti.

Genel 10.10.2019, 13:22
Esenler’de duygulandıran görüntü

İstanbul Esenler’de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur’an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti.

Esenler’de yaşanan duygusal görüntü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde mesaisine başlaman önce Kur’an’ı Kerim okuyan bir temizlik görevlisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti. Temizlik görevlisinin Kur’an-ı Kerim’i okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Mesaisine başlamadan önce ordumuzun başarısı için Kur’an okuyarak iş başı yapan çalışma arkadaşımız. İşine bu inançla başlayan bir milletin şanlı ordusu karşısında kimse duramaz” ifadelerini kullandı.

Görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izleyerek kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü paylaşan birçok vatandaş da harekata destek mesajı yazdı.

(İHA)
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