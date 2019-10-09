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Esenyurt'ta cinayet
Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Genel 09.10.2019, 16:31 09.10.2019, 17:23
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebabil Sokağı'ndaki evine giden kişi, eşi Nazlı Dere'yi (67) boğazı kesilmiş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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