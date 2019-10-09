Son Dakika
Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başlamıştır“
Ceylanpınar'a havan mermisi düştü
Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi
Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
MHP Lideri Devlet Bahçeli "Kutlu sefer mübarek olsun"

Esenyurt'ta cinayet

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Genel 09.10.2019, 16:31 09.10.2019, 17:23
Esenyurt'ta cinayet

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebabil Sokağı'ndaki evine giden kişi, eşi Nazlı Dere'yi (67) boğazı kesilmiş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#cinayet #esenyurt
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@