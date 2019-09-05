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Esenyurt'ta fabrika yangını

- Kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Genel 05.09.2019, 21:49
Esenyurt'ta fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

ISISO Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı kağıt peçete fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında yayılan yoğun dumandan etkilenen bir fabrika çalışanı, olay yerinde tedbir amaçlı bekletilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.


#esenyurt #fabrika #yangın
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