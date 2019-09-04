Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklandı: "Lütfen sessiz kalmayın"
Eskişehir’de karısını 15 yerinden bıçaklayıp ilk duruşmada tahliye olan şahsa tepkiler üzerine tutuklama kararı çıkartıldı. Bu kararın ardından konuşan mağdur kadın Öznur Sazlar, “Herkese çok teşekkür ediyorum ama mağdur olan çok fazla kadın var, lütfen sessiz kalmayın” dedi.
Genel 04.09.2019, 20:08
Eskişehir’de karısını 15 yerinden bıçaklayıp ilk duruşmada tahliye olan şahsa tepkiler üzerine tutuklama kararı çıkartıldı. Bu kararın ardından konuşan mağdur kadın Öznur Sazlar, “Herkese çok teşekkür ediyorum ama mağdur olan çok fazla kadın var, lütfen sessiz kalmayın” dedi.
“ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUZ”
Adalete güvenmek istediğini söyleyen Sazlar, “Baskı mı yapmak gerekiyordu. Onu söylemek istiyorum. Hanımlarımız sessiz kalmasın. Ne kadar sessiz kalırsak o kadar eziliriz. Biz sesimizi ne kadar duyurduk. Eş-dost, milletvekillerimiz, dört bir yandan paylaşımda bulundular. Onların sayesinde oldu. Dediğim gibi çalmadık kapı bırakmasınlar. Yine de adalete güvenmek istiyoruz. Umarım tecelli eder” diye konuştu.(Burak Tekin - Mustafa Kaplan/İHA)
Yeni Sayımız